Стоимость нефти Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель

Последний раз такая стоимость была зафиксирована 20 июля этого года.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре этого года составила 67,86 доллара за барель. Это ниже на 4,02%, чем было на закрытии предудыщей сессии. Такие данные приводятся н торговой площадке на 11:53 мск.

Последний раз цена на нефть Brent опускалась ниже 68 долларов за баррель 20 июля 2021 года.

При этом отметим, что стоимость нефти марки Brent на 11:59 мск составила уже 67,96 доллара за баррель. Это на 3,88% меньше, чем на закрытии предыдущей сессии.

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