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МакSим вечером переведут из реанимации в обычную палату
Сегодня, 13:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МакSим вечером переведут из реанимации в обычную палату

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Врачи сами отметили, что выздоровление певицы – редкий и уникальный случай.

Певица МакSим идёт на поправку и к вечеру её переведут из реанимации в обычную палату. Об этом в Instagram написала директор певицы Маргарита Соколова.

Представитель артистки отметила, что пока что неизвестно, когда ее выпишут. При этом врачи сами отметили, что выздоровление певицы – редкий и уникальный случай. Марине (настоящее имя певицы) предстоит пройти длительное восстановление, но она уже может сама есть, ходить и общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено.

МакSим 19 июня госпитализирована с пневмонией. Позднее её ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Певицу 3 августа вывели из медикаметозной комы.

Фото: Instagram / @maksimartist

Теги: коронавирус, макsим
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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