МакSим вечером переведут из реанимации в обычную палату

Певица МакSим идёт на поправку и к вечеру её переведут из реанимации в обычную палату. Об этом в Instagram написала директор певицы Маргарита Соколова.
Представитель артистки отметила, что пока что неизвестно, когда ее выпишут. При этом врачи сами отметили, что выздоровление певицы – редкий и уникальный случай. Марине (настоящее имя певицы) предстоит пройти длительное восстановление, но она уже может сама есть, ходить и общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено.
МакSим 19 июня госпитализирована с пневмонией. Позднее её ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Певицу 3 августа вывели из медикаметозной комы.
Фото: Instagram / @maksimartist
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все