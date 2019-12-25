МакSим вечером переведут из реанимации в обычную палату

Врачи сами отметили, что выздоровление певицы – редкий и уникальный случай.

Певица МакSим идёт на поправку и к вечеру её переведут из реанимации в обычную палату. Об этом в Instagram написала директор певицы Маргарита Соколова.

Представитель артистки отметила, что пока что неизвестно, когда ее выпишут. При этом врачи сами отметили, что выздоровление певицы – редкий и уникальный случай. Марине (настоящее имя певицы) предстоит пройти длительное восстановление, но она уже может сама есть, ходить и общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено.

МакSим 19 июня госпитализирована с пневмонией. Позднее её ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Певицу 3 августа вывели из медикаметозной комы.

Фото: Instagram / @maksimartist