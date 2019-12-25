Певица МакSим вышла из комы и пришла в сознание

Певица находилась без сознания почти полтора месяца и благодаря врачам смогла прийти в себя.

Медики вывели Марину Абросимову (певицу МакSим) из медикаментозной комы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на менеджера артистки Маргариту Соколову.

Певица находилась без сознания почти полтора месяца и благодаря врачам смогла прийти в себя. По словам ее менеджера, артистка общается с врачами и находится в ясном сознании.

МакSим 11 июня почувствовала симптомы простуды, но тест на коронавирус был отрицательным, 19 июля ее госпитализировали с пневмонией. Позднее её ввели в кому и подключили к ИВЛ.

Ранее солист "Иванушки International" поддержал МакSим клипом на ее песню "Мой рай.

Фото: Instagram / @maksimartist