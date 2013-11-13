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Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум
Сегодня, 9:45
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Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

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Cтоимость золота ускорила рост до 0,21%.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Утром  21 апреля был зафиксирован рост на 0,19%. Спустя время стоимость золота ускорила рост до 0,21%. Цена на металл достигла отметки 3 401,2 долларов за тройскую унцию. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,03%, до $67,04 за баррель.

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Фото: pxhere.com

Теги: золото, рекорд, рост цены, фьючерс
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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