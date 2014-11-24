Россияне рассказали, сколько направляют в накопления, а сколько — в инвестиции

Каждый второй опрошенный регулярно или время от времени откладывает деньги, ещё 12,6% планируют начать это делать.

Каждый шестой россиянин (17,7%) заявил, что регулярно откладывает средства, 37,9% сберегают по мере возможностей, а 12,6% опрошенных планируют начать это делать, показало исследование СберСтрахования жизни.

Сбережения

Согласно аналитике Сбера, женщины чуть чаще мужчин регулярно формируют накопления (19% и 17% соответственно). Активнее остальных это делают люди 18-30 лет (22%), 31-40 лет (20%) и 41-50 лет (19%). Реже всего откладывают люди старшего возраста — от 51 до 60 лет (16%) и от 60 лет (11%).

Половине опрошенных (56%) удаётся откладывать 10% от дохода. Каждый шестой (16,6%) направляет в сбережения 5% дохода, а каждый восьмой (13,1%) — 15%. Пятую часть (20%) своего дохода сберегают 4,6% россиян, четверть (25%) дохода — 3%, а треть (30%) дохода — только 6,7% россиян. По статистике Сбера, больше всего откладывают жители Москвы (14,4%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новокузнецка (11,7%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%).

Инвестиции

Доля тех, кто инвестирует часть средств, составляет 10%. Четверо из пяти опрошенных Сбером (39%) направляют в инвестиции 10% дохода, каждый третий (35%) — 5%, а каждый пятый (20%) — 15% дохода. 7% россиян инвестируют 20% и более от дохода.

Исследование показало, что 64% россиян придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую. Так, каждый пятый (19%) делает это на горизонте 4-5 лет, 18% инвестируют минимум на 3 года, 15% — минимум на 2 года, а 12% и вовсе рассматривают для себя варианты от 6 и более лет. Инвестируют на год 36% респондентов. Формировать сбережения и инвестировать можно по-разному. Например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ) помогают накопить необходимую сумму к определённому сроку. А страховка гарантирует, что цель будет достигнута при любых жизненных обстоятельствах: если реализуется предусмотренный договором риск, страховая компания произведёт выплату или продолжит делать взносы за человека. Программы страхования с инвестдоходом предусматривают инвестирование в различные классы активов в зависимости от готовности человека к риску. Скоро появится ещё один инструмент для массового инвестора — долевое страхование жизни (ДСЖ) с низким порогом входа и гибкой конфигурацией. В нём можно будет настраивать страховую и инвестиционную части продукта под себя — исходя из своих возможностей, предпочтений и итоговой цели. Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управлением благосостоянием" Сбербанка

Другие инструменты

Согласно исследованию Сбера, помимо вкладов россияне используют такие инструменты приумножения дохода, как покупка валюты (7,9%), акции и облигации (5,6%), программы страхования жизни (4,4%), вложения в золото, включая металлический счёт в банке (1,4%), и ПИФы (1,2%).

Из числа тех, кто пользуется страховыми продуктами, 28,2% оформляют рисковое страхование, включая кредитное и ипотечное. 3% респондентов используют НСЖ, а 2,5% — страхование с инвестиционным доходом.

Исследование проводилось в марте 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Опрос прошли 11 тысяч человек.

Фото: unsplash (Tech Daily)