Стивен Томпсон ответил на вызов Шавката Рахмонова

Спортсмен готов на поединок с казахом, если UFC организует мини-турнир.

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон ответил на вызов казахстанского бойца Шавката Рахмонова. Иностранец заметил, что готов разделить октагон с противником в том случае, если организация назначит их бой полуфиналом для небольшого мини-турнира. Спортсмен заметил, что Рахмонов также вызвал на поединок Хорхе Масвидала и Ника Диаса.

Посмотрим, кто останется в рейтинге – проигравшие выбывают. Мне нравится эта идея. Давай сделаем это, чувак! UFC, организуйте это! Думаю, это будет действительно круто. Небольшой турнир. Стивен Томпсон, спортсмен

Напомним, что недавно Шавкат Рахмонов одержал четвертую досрочную победу в UFC. Он финишировал в соревновании с удушением гильотиной во втором раунде. На этот раз спортсмену удалось выиграть у американского представителя Нила Мэгни. Боец из Казахстана на текущий момент не знает ни одного поражения на ринге. Стивен Томпсон дважды проигрывал Гилберту Бернсу и Белалу Мухаммаду.

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Фото и видео: YouTube / Stephen Wonderboy Thompson