Режиссер отмечен за работу над фильмом "Фабельманы".

Американский режиссер Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая режиссерская работа". Трансляцию торжественной церемонии вручения наград от Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, вел местный телеканал NBC. Известно, что работа режиссера под названием "Фабельманы" (Fabelmans, 2022) также стала "лучшим драматическим фильмом". За победу лента боролась с такими картинами как "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински. Лидера в номинации объявил оскароносный режиссер и сценарист Квентин Тарантино. Стоит добавить, что в категории "Лучший мюзикл или комедия" награду получил фильм "Банши Инишерина" от режиссера Мартина Макдоны.

Зеленский заявил на церемонии "Золотой глобус", что третьей мировой войны не будет.

Фото и видео: YouTube / Variety