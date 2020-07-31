Стивен Кинг сообщил о планах написать роман о пандемии COVID-19

По его словам, пандемия уже повлияла на содержание его новой книги "Билли Саммерс".

Американский писатель Стивен Кинг собирается написать роман о пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире дневного ток-шоу "The View" с Вупи Голдберг.

По словам Кинга, процесс написания произведения будет сложным.

Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно. Стивен Кинг, писатель

Он подчеркнул, пандемия уже повлияла на содержание его новой книги "Билли Саммерс", которая была опубликована 3 августа текущего года. В интервью Кинг отметил, что события, которые разворачиваются в данном произведении, пришлось перенести с 2020 на 2019 год. По сюжету герои отправлялись в круиз, однако в современных реалиях в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за антикоронавирусных ограничений.

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Видео: Youtube / The View