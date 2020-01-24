Съемки приквела "Голодных игр" о президенте Сноу стартуют во второй половине 2022 года

Сюжет основан на книге Сьюзен Коллинз "Баллада о змеях и певчих птицах".

Стало известно, когда стартуют съемки приквела "Голодных игр" о президенте Сноу. Сейчас картина находится на раннем этапе разработки. Компания Lionsgate планирует начать ее производство во второй половине 2022 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет нового фильма основан на книге Сьюзен Коллинз "Баллада о змеях и певчих птицах". Действия развернутся за 64 года до событий, показанных в оригинальной трилогии. Все происходящее будет приурочено к началу Десятых Игр.

Главным героем станет 18-летний Кориолан Сноу. Зрителям покажут жизнь персонажа до того, как он стал президентом-тираном.

Премьера запланирована на конец 2023 – начало 2024 гг. Режиссером выступил создатель "Голодных игр" Фрэнсис Лоуренс. Сценарий книги адаптирует Майкл Арндт. Кастинг актеров в проект пока не проходил.

Ранее на экраны вышла немецкая романтическая комедия "Я создан для тебя".

Фото: кадр из фильма "Голодные игры" (2012)