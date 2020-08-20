Британский писатель призвал правительство ввести санкции против Минска.

Стивен Фрай снял видео в поддержку белорусов. Британский телеведущий, писатель и комик поделился роликом в собственном аккаунте в Twitter. Иностранец рассказал, что в последние месяцы республиканские власти применяют насилие по отношению к мирным митингующим, а также пытают и арестовывают тысячи граждан. В видеообращении автор напомнил о труппе местного свободного театра, члены которого пострадали от действий силовиков.

Стивен Фрай призвал правительство Великобритании ввести санкции против властей Белоруссии. Он попросил своих подписчиков присоединиться к протесту. Писатель призвал распространить его ролик по социальным сетям, чтобы как можно больше людей узнали о происходящем в Минске.

Джаред Лето поддержал протестующих белорусов.