Стена "девичьего" винограда рухнула со стены дома на Васильевском острове

На Васильевском острове стена "девичьего" винограда рухнула со стены дома на Камской улице. О случишвемся рассказали 14 ноября в группе "От Стрелки до Гавани" в соцсети Facebook.

Комментаторы к записи выдвинули несколько версий происшествия. Не исключались причины намеренного "отравления" растения и неблагоприятные погодные условия.

Ранее мы рассказывали о том, как местные жители восстанавливали "зеленую" стену из дикого винограда на улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе Петербурга. Решение проблемы заняло не один вечер.

Об опыте "петроградской диаспоры" вспомнили и в комментариях к записи.

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)