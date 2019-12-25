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Стена "девичьего" винограда рухнула со стены дома на Васильевском острове
Сегодня, 22:10
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mook1

Стена "девичьего" винограда рухнула со стены дома на Васильевском острове

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На Васильевском острове стена "девичьего" винограда рухнула со стены дома на Камской улице. О случишвемся рассказали 14 ноября в группе "От Стрелки до Гавани" в соцсети Facebook.

Комментаторы к записи выдвинули несколько версий происшествия. Не исключались причины намеренного "отравления" растения и неблагоприятные погодные условия. 

Ранее мы рассказывали о том, как местные жители восстанавливали "зеленую" стену из дикого винограда на улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе Петербурга. Решение проблемы заняло не один вечер.

Об опыте "петроградской диаспоры" вспомнили и в комментариях к записи. 

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)

Теги: васильевский остров, дикий виноград
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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