Зеленую стену из винограда на улице Лизы Чайкиной начали восстанавливать местные жители

За один вечер с задачей справиться не удалось.

Вечером в четверг, 6 августа, дикий виноград, который украшал стену дома на улице Лизы Чайкиной, попытались вернуть обратно местные жители. Для этого жители Петроградской стороны заручились помощью промышленных альпинистов и "жилищников". Как это было, засняла съемочная группа Piter.tv.

По результатам вечера, поднять лозу удалось на треть, работы будут продолжены в пятницу.

Ветер обрушил знаменитую стену на улице Лизы Чайкиной в конце июля этого года. Уже тогда было ясно, что из-за большого веса растения восстановить стену будет не так просто.

Растение стало местной достопримечательностью: за 17 лет оно обвило половину фасада дома №18. Местные жители заявили, что обрушение "зеленой" стены стало для них настоящей трагедией.

Видео: Piter.tv