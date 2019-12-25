Виноград вернется на прежнее место на тросах.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что жители Петроградского района намерены своими силами восстановить "зеленую" стену. Об этом сообщила координатор мероприятия Алена.

Напомним, что знаменитую стену из дикого винограда на улице Лизы Чайкиной обрушил ветер. Растение стало местной достопримечательностью: за 17 лет оно обвило половину фасада дома №18.

Местные жители заявили, что обрушение "зеленой" стены стало для них настоящей трагедией. Планируется восстановить местную достопримечательность. Отмечается, что виноград вернется на прежнее место на тросах.

Ранее мы сообщали о том, что небольшие дожди пройдут в четверг в Петербурге.

Фото:Piter.TV