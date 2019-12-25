Небольшие дожди пройдут в четверг в Петербурге

Днём столбики термометра поднимутся до отметки в +22 градуса.

В четверг, 6 августа, в Северной столице ожидается небольшой дождь. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Леус отметил, что на погоду в Петербурге повлияет тыловая часть уходящего из региона циклона. При этом днём воздух в городе прогреется до +22 градусов. Ветер будет дуть западный до 8 м/с.

Ожидается, что атмосферное давление повысится до 768 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге бесплатные аудиогиды появились на 18 автобусных маршрутах.

Фото:pixabay