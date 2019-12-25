В Петербурге бесплатные аудиогиды появились на 18 автобусных маршрутах

Старт проекту для повышения туристической привлекательности был дан в 2016 году на пяти маршрутах.

В Петербурге на18 автобусных линиях города появился аудиогид.

"Пассажиравтотранс" завершил внедрение на своих маршрутах аудиогида. Теперь он доступен на маршрутах: № 1, 2, 3, 6, 7, 15, 22, 24, 27, 46, 49, 50, 54, 74, 100, 128, 158, 181.

Любой пассажир в поездке на этих автобусах может услышать интересные факты, стихи, цитаты, просто познакомиться с достопримечательностями Петербурга.

Старт проекту для повышения туристической привлекательности был дан в 2016 году на пяти маршрутах. В течение 2019 года на русском и английском языках специалисты подготовили более 120 новых текстов для экскурсий.

В Петербурге автобусы стали довозить пассажиров на верхний пандус Пулково-1.

Фото: Piter.TV