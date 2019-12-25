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В Петербурге автобусы стали довозить пассажиров на верхний пандус Пулково-1
Сегодня, 20:55
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nadezhda_sib

В Петербурге автобусы стали довозить пассажиров на верхний пандус Пулково-1

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Автобус стал курсировать по новому маршруту с сегодняшнего дня.

Автобус, который доставляет пассажиров до аэропорта Пулково, теперь будет довозить людей до верхнего пандуса воздушной гавани.

По информации "Аргументов и Фактов в Санкт-Петербурге", речь идет об автобусе №39. Отмечается, что ранее транспорт останавливается в зоне отправления на третьем этаже. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 19 июля. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в течение недели в Пулково поступали сообщения о заминировании. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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