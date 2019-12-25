В Петербурге автобусы стали довозить пассажиров на верхний пандус Пулково-1

Автобус стал курсировать по новому маршруту с сегодняшнего дня.

Автобус, который доставляет пассажиров до аэропорта Пулково, теперь будет довозить людей до верхнего пандуса воздушной гавани.

По информации "Аргументов и Фактов в Санкт-Петербурге", речь идет об автобусе №39. Отмечается, что ранее транспорт останавливается в зоне отправления на третьем этаже. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 19 июля.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в течение недели в Пулково поступали сообщения о заминировании.

Фото: Аэропорт Пулково / VK