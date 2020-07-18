В Пулково снова поступило сообщение о заминировании. Оно стало пятым за неделю

В экстренных службах проверяют терминал аэропорта и самолеты.

Наступившая суббота, 18 июля, стала пятым днем за текущую неделю, в ходе которого аэропорт "Пулково" в Петербурге получает сообщения "минировании" здания и самолетов. Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу аэрогавани, такое сообщение поступило во втором часу дня.

Теперь сотрудниками экстренных служб проверяются воздушные суда и само здание терминала аэропорта.

Ранее мы сообщали о том, что сербская авиакомпания Air Serbia намерена возобновить авиасообщение с Россией в начале августа.

Фото: Piter.tv