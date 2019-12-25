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Сербская авиакомпания намерена возобновить рейсы в Петербург 1 августа
Сегодня, 8:12
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Alena_Zinovieva

Сербская авиакомпания намерена возобновить рейсы в Петербург 1 августа

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Также самолеты будут летать в Москву и Краснодар.

Сербская авиакомпания Air Serbia намерена возобновить авиасообщение с Россией в начале августа. Об этом сообщает Peterburg2, ссылаясь на обновленное расписание авиаперевозчика.

Так, с 1 августа, Air Serbia запустит рейсы в Петербург и в Москву, со 2 августа – в Краснодар. Предполагается, что самолеты будут прилетать в Пулково дважды в неделю.

Кроме того, Air Serbia хочет возобновить авиасообщение с популярными курортами Хорватии – городами Пулу и Задар. Ранее стало известно, что эта страна открыла границы для туристов.

Ранее мы писали, что на авиарейсы в Москву и Петербург отмечен трехкратный рост.

Фото: pixabay.com

Теги: air serbia, авиасообщение, полеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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