На авиарейсы в Москву и Петербург отмечен трехкратный рост

Рост обусловлен отменой некоторых ограничений.

Пассажиропоток на направлениях из аэропорта Толмачево в Москву и Санкт-Петербург вырос втрое.

Такая динамика обусловлена тем, что с 1 июня был отменен 14-дневный карантин, прибывающих в Новосибирскую область из других регионов России. Рост общего пассажиропотока на внутренних воздушных линиях в июне по сравнению с маем составил 55,7%.

Самыми популярными направлениями по итогам июня, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Краснодар и Хабаровск.

В Пулково в четверг отменили 6 рейсов.

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