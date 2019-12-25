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На авиарейсы в Москву и Петербург отмечен трехкратный рост
Сегодня, 9:42
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nastya960

На авиарейсы в Москву и Петербург отмечен трехкратный рост

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Рост обусловлен отменой некоторых ограничений.

Пассажиропоток на направлениях из аэропорта Толмачево в Москву и Санкт-Петербург вырос втрое.

Такая динамика обусловлена тем, что с 1 июня был отменен 14-дневный карантин, прибывающих в Новосибирскую область из других регионов России. Рост общего пассажиропотока на внутренних воздушных линиях в июне по сравнению с маем составил 55,7%.

Самыми популярными направлениями по итогам июня, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Краснодар и Хабаровск.

В Пулково в четверг отменили 6 рейсов.

Фото: pixabay

 

Теги: полеты, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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