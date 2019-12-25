В Пулково в четверг отменили 6 рейсов

Международное авиасообщение до сих пор ограничено.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в петербургском аэропорту отменили сразу 6 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры не смогли вылететь ночным рейсом в Москву и Тюмень. Также отменены рейсы в Москву и Сочи, пассажиры должны были вылететь в 13:05 и в 15:40 ортом авиакомпании "Россия". К вечеру свои рейсы отменили авиаперевозчики "Руслайн" и "Уральские авиалинии". Так, петербуржцы не полетят в Воронеж (21:55) и Екатеринбург (22:20).

Причина отмены рейсов пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что циклон принесет в Петербург дожди.

Фото:Piter.TV