Циклон принесет в Петербург дожди

Воздух в городе на Неве прогреется до +19…+21 градусов.

В четверг, 16 июля, метеорологические условия в Петербурге будет определять северо-западная периферии циклона, кружащего над центральной частью Европейской России. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня воздух в городе на Неве прогреется до +19…+21 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что в четверг над Ленобластью нависнут облака.

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