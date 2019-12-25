В четверг над Ленобластью нависнут облака

В восточных районах снова ожидаются дожди.

В четверг, 16 июля, погода в Ленинградской области останется стабильной. Сохранится переменная облачность, а на востоке снова пройдут дожди. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В темное время суток температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем она достигнет +22 градусов.

В течение суток в регионе будет дуть северный и северо-восточный ветер с порывами от 6 до 11 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что жители Петербурга и Ленобласти заметили солнечное гало.

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