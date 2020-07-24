Защитное стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров

Также стекло не должно царапаться, даже если в кармане будут песок, мелочь или ключи.

Corning презентовала самое прочное защитное стекло Gorilla Glass Victus для смартфонов

Новинка может защитить не только от царапин, но даже и от падения с большой высоты. Показатели прочности выросли в 4 раза, по сравнению с предыдущей моделью. Стекло при испытании выдержало падение с двухметровой высоты. При этом, заявляя такие показатели в компании делают оговорки, так как падения могут быть разными.

Также стекло не должно царапаться, даже если в кармане будут песок, мелочь или ключи.

Эксперт развеял главные мифы о зарядке и разрядке гаджетов.

Видео: YouTube/ Sean Hollister