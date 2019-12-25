Эксперт развеял главные мифы о зарядке и разрядке гаджетов

Как оказалось, многие зря разряжают аккумуляторы до нуля.

Срок службы аккумулятора гаджета не повысится, если разряжать его до нуля процентов. Этот миф в разговоре с агентством "Прайм" развеял руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Ещё одним популярным мифом является то, что многие считают, будто работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора. Эксперт пояснил, что сегодня в ноутбуках установлены литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, а они не требуют полного цикла зарядки-разрядки. Такое требование было в аккумуляторах старого типа.

Эксперт посоветовал ставить гаджеты на зарядку, когда они сами того требуют, то есть высылают предупреждение о низком уровне зарядки (10-15%). Полная разрядка может понадобиться только для калибровки аккумулятора, который недолго держит зарядку. Но это уже говорит о проблемах с батареей, поэтому нужно обратиться к специалисту.

Также Куканов заверил, что лучше пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не китайскими аналогами. Кроме того, очень вредно оставлять аккумулятор на солнце и в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

Ранее были озвучены способы увеличить время работы смартфона без зарядки.

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