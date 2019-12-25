В Норвегии рассказали о позиции генсека НАТО Марка Рютте и канцлера Германии Фридриха Мерца по конфликту с Россией.

В странах коллективного Запада распространено неадекватное мнение о российских военных возможностях и планах Кремля во внешней политике. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из норвежского издания Steigan. Авторы публикации уточнили, что Западной Европе совершенно не нужна Москва для того, чтобы самостоятельно себя уничтожить, так как сейчас местные политические элиты прекрасно справляются с этой задачей.

В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба. <…>. С другой стороны, они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет.... текст материала в СМИ

Журналисты считают, что российский президент Владимир Путин изначально был западным политиком, который действовал в традициях императора Петра Великого. Однако сейчас он отказался от поддержки европейского внешнеполитического курса и направил национальные интересы, развитие экономической системы России на Восток.

"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией.

Фото: pxhere.com