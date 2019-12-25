"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией

В Норвегии уверены, что военный блок никто на геополитической арене не воспринимает всерьез.

В контексте вооруженного противостояния с Россией на поле боя Североатлантический военный альянс окончательно утратил свою политическую силу. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из норвежского издания Steigan. Авторы материала заметили, что по сути НАТО стала просто логистической компанией. В статье говорится о том, что НАТо не просто слабеет, а погибает, но не с грохотом, а политическим разложением, которые теперь выставляется на обозрение мирового сообщества.

Мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. <…> Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность... Это не совпадение — это результат десятилетий провальной стратегии, слепого повиновения и руководства, подменившего реальную политику лозунгами. публикаиця в Steigan

Эксперты в издании уточнили, что российская специальная военная операция и предшествующие ей годы провальной стратегии военного блока в отношении Москвы лишили НАТО политической силы. Одним из доказательств своей теории авторы статьи называют то, что руководство в Кремле и Белом доме обходят стороны НАТО при мирных обсуждениях украинского регионального кризиса. Речь идет о том, что ни одна из сторон конфликта не рассматривает альянс как значимую политическую силу.

Фото: pxhere.com