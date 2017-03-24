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За 14 июля в Ленобласти выявили 107 новых случаев COVID-19
Сегодня, 9:58
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За 14 июля в Ленобласти выявили 107 новых случаев COVID-19

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Официальная статистика демонстрирует ухудшение ситуации с коронавирусом в Ленобласти.

За 14 июня, последний из трех выходных дней, увеличенных из-за переноса празднования Дня России, в Ленинградской области было выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением вируса в Ленобласти, общая официальная сводка зарегистрированных случаев опубликована на портале Роспотребнадзора. 

Общее количество заболевших с начала пандемии в Ленобласти составляет на начало 15 июня 46667 человек, выздоровевших - 43169. 

За минувшие сутки наибольшее число заразившихся было отмечено в Тихвине - 7, Киришах - 5, Кингисеппе - 4, Коммунаре - 5, Кудрово - 4, Всеволожске - 4, Мурино - 6, Бокситогорске - 5. Существует мнение, что данные официальной статистики могут быть занижены по сравнению с объективной картиной заболеваемости коронавирусом. Эксперты рекомендуют соблюдать все необходимые эпидемиологические меры предосторожности и санитарные требования. 

В Петербурге и в "красной зоне" Ленобласти вводятся новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. 

Фото: Pixabay

Теги: вирус, желтая зона, заболеваемость, коронавирус, красная зона, ленобласть, оперативный штаб, пандемия, роспотребнадзор, сводка новых случаев, смертность, статистика
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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