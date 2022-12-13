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Эксперты прокомментировали недавние публикации Владимира Путина и Си Цзиньпина
Сегодня, 11:14
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Эксперты прокомментировали недавние публикации Владимира Путина и Си Цзиньпина

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Статьи лидеров указывают на желание долгосрочного партнёрства.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин представили новые статьи: российский лидер подготовил публикацию для газеты "Жэньминь жибао", а его коллега из Китая − для "РГ". По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", многие тезисы из двух текстов идейно совпадают. Так, оба руководителя говорят о важности партнерства, его перспективах и взаимоуважении, как залоге дальнейшего развития отношений.

Телеграмеры подчеркнули, что обе статьи − невоенные и нацелены на формирование будущего мира, которое произошло из-за конфликта с Западом.

Также авторы поста обратили внимание на то, что текущая ситуация ведёт к изоляции Запада от дальнейшего развития.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото:  РИА Новости / Алексей Дружинин

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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