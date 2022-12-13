Эксперты прокомментировали недавние публикации Владимира Путина и Си Цзиньпина

Статьи лидеров указывают на желание долгосрочного партнёрства.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин представили новые статьи: российский лидер подготовил публикацию для газеты "Жэньминь жибао", а его коллега из Китая − для "РГ". По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", многие тезисы из двух текстов идейно совпадают. Так, оба руководителя говорят о важности партнерства, его перспективах и взаимоуважении, как залоге дальнейшего развития отношений.

Телеграмеры подчеркнули, что обе статьи − невоенные и нацелены на формирование будущего мира, которое произошло из-за конфликта с Западом.



Также авторы поста обратили внимание на то, что текущая ситуация ведёт к изоляции Запада от дальнейшего развития.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин