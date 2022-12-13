Эксперты прокомментировали встречу Путина и Асада

В 2022 году товарооборот между Россией и Сирией вырос на 7%.

15 марта Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Сирии Башаром Асадом. В разговоре главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом и преодолении последствий землетрясения в Сирии. Беседу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что, несмотря на многочисленные санкции, действия революционеров и радикалов, Сирия смогла сохранить стабильность и легитимную власть. Также заметен успех сотрудничества с Россией – например, в 2022 году товарооборот между странами вырос на 7%.

Также телеграмеры упомянули секретную часть встречи двух лидеров, которая прошла накануне, 16 марта. По мнению экспертов, основной темой для президентов на этот раз стала нормализация сирийско-турецких отношений.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали реакцию Саудовской Аравии на закон NOPEC.

Фото: kremlin.ru