Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения

Сейчас мальчик находится на обследовании в детской больнице имени Раухфуса.

Российский певец Стас Пьеха в беседе с 78.ru рассказал о состоянии 7-летнего сына Пети, которого накануне избила соседка по коттеджному поселку в Рощино. По словам артиста, мальчик сейчас находится на обследовании в детской больнице имени Раухфуса.

На ребенка напала жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина схватила мальчика и швырнула его на землю. На крики прибежала бабушка ребенка, которая попыталась защитить внука, но получила сильный удар в шею.

Стас Пьеха рассказал, что конфликт начался после того, как Петя зашел за ребенком женщины, но та очень "жестко выгнала" мальчика со двора. В итоге Петя обиделся, взял карандаш и проткнул надувной бассейн соседей.

Эта женщина пришла разбираться с матами и жесткими формулировками. Рассказал Пьеха

Артист добавил, что брат его бывшей жены Натальи Горчаковой предложил сделать заплатку на бассейн, однако женщина не захотела. Она схватила ребенка за руку и швырнула так, что он пролетел метра на два и ударился головой.

У мальчика диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы, в том числе ушиб грудной клетки, ушиб левого бедра. На ногах у ребенка остались гематомы. Петя жалуется на головокружение и тошноту. Врачи обследуют ребенка уже второй день.

Фото: Instagram / wolfieha