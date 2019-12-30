Стартовали съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз объявил о начале съемок нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Он опубликовал на своей странице в Twitter фотографию с хлопушкой, на которой изображен вероятный логотип картины и указано, что идут съемки 17 сцены, и написал "День первый".
Несмотря на то, что Ривз только сейчас объявил о старте съемок "Бэтмена", в сети уже появились кадры с площадки. По всей видимости, в объективы камер попали пробы локаций – создатели фильма проверяли, как актеры смотрятся в кадре, как падает свет и прочее.
Сюжет картины будет разворачиваться в период становления Темного рыцаря. В новом фильме Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2021 году.
Кроме Паттинсона, в проекте задействованы Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и другие.
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