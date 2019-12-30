В сиквеле "Охотников за привидениями" снимется Билл Мюррей

В сиквеле также повторят свои роли Сигурни Уивер, Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.

Американский актер Билл Мюррей вновь примерит на себя роль доктора Питера Венкмана из фильма "Охотники за привидениями" 1984 года. Стало известно, что артист согласился сыграть в сиквеле режиссера Джейсона Райтмана – сына режиссера оригинальной картины. Об этом сообщает Independent.

Также подтвердилась информация о том, что свои роли в новом фильме повторят Сигурни Уивер, Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд, сыгравшие Дану Баррет, Уинстона Зедмора и Рэя Стентса соответственно.

Премьера новых "Охотников за привидениями: Наследники" состоится 8 июля 2020 года. По сюжету, мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, о котором не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Ранее мы писали, что российский фильм "Холоп" вызвал высокий спрос в США и Канаде.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU