Для анализа обстановки роботы используют голосовые команды на естественном языке, обрабатываемые VLA-моделью Helix.

Стартап Figure показал как человекоподобные роботы справляются с бытовыми делами. Сотрудники компании продемонстрировали аудитории как разработки учатся понимать команды на естественном языке, обрабатываемые VLA-моделью Helix. VLA-модель представляет из себя комбинацию машинного зрения и большой языковой модели. Систем позволяет обучать роботов различным операциям. В частности, роботы учатся управлять теми предметами, которых они ранее никогда не видели. Для этого требуется услышать голосовую команду, чтобы робот стал визуально анализировать окружение вокруг себя, что позволяет выполнить команду.

Модель Helix позволяет роботам от компании Figure работать в паре и взаимодействовать друг с другом. В бытовых ситуациях роботы способны помогать друг другу и повышая производительность труда. Производителям гораздо проще создавать роботов, которые будут работать в более контролируемом и предсказуемом промышленном окружении, а не бытовых условиях Пока что появление на рынке для потребителей "дееспособных" домашних человекоподобных роботов видится лишь отдалённой перспективой.

Напомним, что две недели назад американская компания Figure AI отказалась от сотрудничества с системой OpenAI.

Роботы с искусственным интеллектом займутся уборкой и дезинфекцией в Пулково.

Фото и видео: Telegram / vc.ru