Роботы с искусственным интеллектом займутся уборкой и дезинфекцией в Пулково

В рамках тестирования будет использоваться модель Cleanbotics 600 от производителя Waybot Robotics.

В аэропорту Пулково в Петербурге началось тестирование роботов, предназначенных для уборки и дезинфекции общественных зон. Эти устройства оснащены лидарами и камерами, которые помогают им ориентироваться в пространстве, сообщает пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом.

Роботы будут задействованы в залах регистрации и прибытия. В рамках тестирования будет использоваться модель Cleanbotics 600 от производителя Waybot Robotics. Эта модель способна убирать площади до 5 тысяч квадратных метров на одном заряде аккумулятора.

Помимо навигационных систем, включающих лидары и камеры, робот оснащен облачной системой управления, которая позволяет создавать маршруты уборки, задавать зоны работы, составлять расписания и формировать отчеты о выполненных задачах. Также система позволяет удаленно запускать и останавливать работу устройства.

Ранее мы сообщили о том, что из Пулково открываются прямые рейсы в Тунис.

Фото: Piter.TV