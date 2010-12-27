В деле об убийстве жены экс-хоккеиста СКА Соколова появились новые подробности

Старший сын Соколова пришел в себя, но ничего не помнит.

В деле об убийстве жены тренера Максима Соколова появились новые подробности. Об этом сообщило издание "Экспресс газета".

Напомним, на прошлой неделе в хоккейного тренера Максима Соколова произошла трагедия. В загородном поселке Новая Романовка, который находится всего в 12 километрах от Петербурга, 13 июня 2019 года напал один из сыновей. Изначально все подозрения упали на 18-летнего старшего сына. Его обнаружили рядом с телом матери с глубокими порезами на шее и груди.

Однако, сейчас следствие рассматривает и другую версию, в числе подозреваемых оказался и младший сын Соколова, который путается в собственных показаниях и во всем обвиняет старшего брата, который недавно пришел в себя и ничего не помнит.

Как выяснили СМИ, в детстве у старшего сына был обнаружен рак крови, позже болезнь отступила, и ребенок смог вернуться к нормальной жизни и хоккею. Из-за болезни больше внимания уделяли именно ему. Младший сын Соколова ревновал родителей к брату сначала из-за болезни, а после из-за успехов в спорте, считают СМИ.

Ранее было опубликовано видео с места убийства жены экс-голкипера СКА.

Фото: ВК/ Максим Соколов