Появилось видео с места убийства жены экс-голкипера СКА

Следственный Комитет РФ опубликовал видео из поселка Романовки, где 13 июня была убита супруга экс-голкипера СКА Максима Соколова. Следователи и криминалисты регионального управления СКР осмотрели место происшествия и опросили местных жителей.
По предварительной информации, на женщину напал ее 18-летний сын Максим Соколов-младший. О потасовке сообщил его 15-летний брат, который успел выбежать из дома, чтобы позвать на помощь соседей. По словам подростка, "его брат пошел с ножом на мать".
В доме соседи обнаружили тело женщины, и окровавленного Соколова-младшего. Молодого человека немедленно госпитализировали. Брат юноши задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
Видео: Ютуб/СК РФ
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