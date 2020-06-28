Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

В МИД РФ отреагировали на слова чешского политика.

Главы района Прага-6 Ондржея Коларжа заявил, что в сносе памятника Ивану Коневу виновата только Россия. По его словам, власти города предлагали посольству РФ разместить монумент на своей территории, но дипломаты ответили отказом. Об этом чешский политик сказал Parlamentní listy.

Никто не ставил себе задачу "мы должны снести Конева". Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надёжно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник

Ондржея Коларжа

В беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "грязной возней" заявление Коларжа.

Напомним, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесен 3 апреля в округе Прага-6. В России считают этот акт вандализмом. Демонтаж архитектурной композиции вызвал недовольство президента Чехии. Глава Минобороны Сергей Шойгу призвал военных передать памятник Коневу Кремлю. Иностранные военные ответили, что объект находится в собственности властей столицы, поэтому они могут только отклонить данный запрос.

Памятник маршалу Коневу могут установить в Купчино.

Видео: YouTube / Radio Free Europe/Radio Liberty