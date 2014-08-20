Starlink перестал работать у ВСУ по всей линии фронта

Пользователи со всего мира сообщают о проблемах с доступом к интернет-ресурсу.

Спутниковый интернет от американской компании миллиардера Илона Маска Starlink перестал работать у Вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Соответствующее заявление сделал местный командующий украинскими силами беспилотных летательных устройств Роберт Бровди. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных онлайн-ресурсов, ранее в понедельник, 15 сентября, сообщал о том, что в работе спутникового интернета по всему миру зафиксированы перебои. Количество обращений от пользователей о проблемах достигло более 50 тысяч.

Снова лег Starlink вдоль всего фронта. Роберт Бровди в своем ТГ-канале

Напомним, что Starlink представляет из себя спутниковую сеть. Она предназначена для предоставления пользователям широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

Фото: downdetector.com