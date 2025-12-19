Старейший трактир Германии закрылся спустя 270 лет работы

Официально процедуру банкротства трактира запустили в начале января нынешнего года.

Старейший трактир Германии Schaumburger Hof закрылся спустя 270 лет работы. Об этом сообщает издание Bild.

По информации итсочника, трактир, находившийся в Бонне, обанкротился из-за тяжелого экономического кризиса в отрасли. Отмечается, что его владельцы не смогли справиться с накопившимися последствиями пандемии коронавируса, увеличением минимальной заработной платы для персонала и критическим подорожанием энергоносителей.

Официально процедуру банкротства трактира запустили в начале января нынешнего года. Отметим, что Schaumburger Hof обрел популярность среди немецкой знати и интеллектуальной элиты. Его завсегдатаями были философ Фридрих Ницше, поэт Генрих Гейне и ученый Александр фон Гумбольдт.

Ранее мы сообщали, что в России выпуск сидра в 2025 году вырос на 27,8%.

Фото: pxhere.com