Станислав Черчесов стал новым тренером венгерского "Ференцвароша"

Он сменил на этом посту австрийца Петера Штегера.

Экс-тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Станислав Черчесов стал наставником венгерского клуба "Ференцварош". Информация об этом появилась на официальной странице ФК в социальной сети Instagram.

В комментариях к публикации сборная России по футболу уже пожелала "sok szerencsét" ("удачи") своему бывшему наставнику.

На этом посту 58-летний россиянин сменил австрийца Петера Штегера. О сроках контракта с Черчесовым пока информации нет.

Станислав Черчесов был главным тренером российской национальной сборной по футболу с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021 года.

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Фото: Instagram/ftcofficial