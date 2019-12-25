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Станислав Черчесов стал новым тренером венгерского "Ференцвароша"
Сегодня, 16:11
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Станислав Черчесов стал новым тренером венгерского "Ференцвароша"

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Он сменил на этом посту австрийца Петера Штегера.

Экс-тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Станислав Черчесов стал наставником венгерского клуба "Ференцварош". Информация об этом появилась на официальной странице ФК в социальной сети Instagram. 

В комментариях к публикации сборная России по футболу уже пожелала "sok szerencsét" ("удачи") своему бывшему наставнику.

На этом посту 58-летний россиянин сменил австрийца Петера Штегера. О сроках контракта с Черчесовым пока информации нет.

Станислав Черчесов был главным тренером российской национальной сборной по футболу с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021 года.

Ранее Госдума приняла законопроект о введении Fan ID.

Фото: Instagram/ftcofficial

Теги: станислав черчесов, ференцварош, футбол
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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