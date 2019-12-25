Станислав Черчесов стал новым тренером венгерского "Ференцвароша"

Экс-тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Станислав Черчесов стал наставником венгерского клуба "Ференцварош". Информация об этом появилась на официальной странице ФК в социальной сети Instagram.
В комментариях к публикации сборная России по футболу уже пожелала "sok szerencsét" ("удачи") своему бывшему наставнику.
На этом посту 58-летний россиянин сменил австрийца Петера Штегера. О сроках контракта с Черчесовым пока информации нет.
Станислав Черчесов был главным тренером российской национальной сборной по футболу с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021 года.
Ранее Госдума приняла законопроект о введении Fan ID.
Фото: Instagram/ftcofficial
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все