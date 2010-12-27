Станцию метро "Владимирская" и переход с "Достоевской" открыли

Станция красной ветки была закрыта около 50-ти минут.

Пресс-служба петербургского метрополитена сообщила о том, что станция метро "Владимирская" и переход с "Достоевской" снова работают в штатном режиме.

Станцию закрыли в 13.55 17-го июня. Причиной стал безхозный предмет. Проверка длилась около 50 минут. По ее результатам опасных предметов не обнаружили.

Также утром в понедельник петербуржцы не могли попасть на станцию метро "Девяткино". Ждать ее открытия пришлось около полутора часов. За это время в переходе началось столпотворение, и жителям пришлось пользоваться наземным транспортом.

Фото: wikipedia.org