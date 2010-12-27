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Станцию метро "Владимирская" и переход с "Достоевской" открыли
Сегодня, 14:55
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nadezhda_sib

Станцию метро "Владимирская" и переход с "Достоевской" открыли

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Станция красной ветки была закрыта около 50-ти минут.

Пресс-служба петербургского метрополитена сообщила о том, что станция метро "Владимирская" и переход с "Достоевской" снова работают в штатном режиме. 

Станцию закрыли в 13.55 17-го июня. Причиной стал безхозный предмет. Проверка длилась около 50 минут. По ее результатам опасных предметов не обнаружили.

Также утром в понедельник петербуржцы не могли попасть на станцию метро "Девяткино". Ждать ее открытия пришлось около полутора часов. За это время в переходе началось столпотворение, и жителям пришлось пользоваться наземным транспортом.

Фото: wikipedia.org 

Теги: бесхозный предмет, владимирская, достоевская, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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