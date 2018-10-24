В Петербурге закрыли станцию метро "Девяткино"

Поезда идут только до "Гражданского проспекта".

Утро 17-го июня для петербуржцев началось с закрытия станции метро "Девяткино". Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки в своем Telegram-канале.

Станцию закрыли в 9.15 из-за обнаружения бесхозного предмета. Читатели Piter.TV сообщили о столпотворении в переходе.

Масшабные проверки на станции также проводились 9-го июня. Тогда пассажиры не могли попасть на конечную станцию более часа. В ходе проверок никаких опасных предметов не обнаружили.

Напомним, что в "Девяткино" всегда усиленный пассажиропоток из-за железнодорожной станции. Добраться до нужного места петербуржцы могут с помощью наземного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для студентов из многодетных семей могут сделать бесплатный проезд.

Фото: vk.com/ppmlove