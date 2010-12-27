Станцию метро "Девяткино" открыли после проверки

Она была закрыта более, чем 1,5 часа.

Станцию метро "Девяткино" открыли в 10:54. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что станция закрылась. Проверки из-за бесхозного предмета длились более полутора часов. Опасных предметов не обнаружили. Теперь станция работает в штатном режиме.

Также читатели Piter.TV сообщили о столпотворении в переходе. Многие из них прибыли на железнодорожную станцию. Пассажирам пришлось воспользоваться наземным транспортом.

Масштабная проверка в "Девяткино" также проводилась 9-го июня.

Фото: vk.com/spb_today