Станция метро "Ломоносовская" вновь открыта

Ранее станцию метро закрывали на вход из-за внеплановой остановки эскалатора.

Сегодня, 16 апреля, станцию метро "Ломоносовская" закрыли на несколько минут из-за внеплановой остановки эскалатора. Сейчас станция работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

В 16:19 вестибюль эту станцию метро закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Спустя семь минут ее открыли для пассажиров.

Подобные инциденты произошли на "Ломоносовской" 8 и 13 апреля. Тогда здесь тоже были проблемы с эскалатором.

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Фото: Piter.tv