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Станция метро "Ломоносовская" вновь открыта
Сегодня, 16:47
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Станция метро "Ломоносовская" вновь открыта

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Ранее станцию метро закрывали на вход из-за внеплановой остановки эскалатора.

Сегодня, 16 апреля, станцию метро "Ломоносовская" закрыли на несколько минут из-за внеплановой остановки эскалатора. Сейчас станция работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

В 16:19 вестибюль эту станцию метро закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Спустя семь минут ее открыли для пассажиров. 

Подобные инциденты произошли на "Ломоносовской" 8 и 13 апреля. Тогда здесь тоже были проблемы с эскалатором.

Ранее на Piter.tv: в Самаре водитель чудом не пострадал от упавшего на машину дерева.

Фото: Piter.tv

Теги: ломоносовская, метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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