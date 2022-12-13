Станция метро "Ломоносовская" вновь открыта

Сегодня, 16 апреля, станцию метро "Ломоносовская" закрыли на несколько минут из-за внеплановой остановки эскалатора. Сейчас станция работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
В 16:19 вестибюль эту станцию метро закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Спустя семь минут ее открыли для пассажиров.
Подобные инциденты произошли на "Ломоносовской" 8 и 13 апреля. Тогда здесь тоже были проблемы с эскалатором.
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Фото: Piter.tv
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