Мужчина ждал в машине жену из магазина.

В Самаре водитель чудом не пострадал от упавшего на машину дерева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на Ташкентской улице. Сообщается, что в городе прошел ураган. Мужчина ждал в машине жену из магазина. В этот момент на автомобиль упало дерево и придавило ее. Водитель не пострадал.

По данным местных СМИ, 14 апреля в регионе бушевал штурмовой ветер. Во многих городах Самарской области сообщалось о происшествиях, связанных с последствиями непогоды.

Ранее мы сообщали, что футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП в Риме.

Видео: Telegram / SHOT