Станция метро "Чернышевская" закрыта из-за плановой проверки

Cтанцию метро "Чернышевская" закрыли потому, что специалистам необходимо исследовать характер и размер внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля.

В субботу, 10 июля, станцию метро "Чернышевская" закрыли на вход и выход из-за плановых проверок. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv

На кадрах видео можно наблюдать, как сотрудники метрополитена и аварийно-спасательных служб оповещают о том, что станция закрыта. Вход в вестибюль огорожен красной лентой.

Напомним, станцию метро "Чернышевская" закрыли потому, что специалистам необходимо исследовать характер и размер внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля.

Ранее Piter.tv писал, что станции метро "Обухово" и "Пролетарская" в субботу, 10 июля, отмечают юбилей. Остановочным пунктам исполнилось 40 лет. станцию метро "Обухово" открыли 10 июля 1981 года вместе с "Пролетарской". Первую назвали в честь района города. Вторую - в память об участниках стачки рабочих, которая произошла в 1901 году на этом месте.

Фото и видео: Piter.tv

