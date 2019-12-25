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Стало известно, в каких сферах работодатели ищут кандидатов со знанием китайского языка
Сегодня, 17:43
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Стало известно, в каких сферах работодатели ищут кандидатов со знанием китайского языка

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Спрос на таких специалистов вырос.

В Петербурге за год в два раза вырос спрос на специалистов, которые говорят на китайском языке. Об этом сообщили аналитики SuperJob. 

Беглое владением китайским языком работодатели требуют от менеджеров внешнеэкономической деятельности, специалистов по логистике и  экспертов по снабжению. А вот переводчики китайского языка не всегда могут найти работу. На них спрос небольшой. 

Отметим, что набирают специалистов со знанием китайского в Петербурге в транспортно-логистические компании, розничную торговлю и производственные предприятия.

Ранее на Piter.tv: Беглов выступил с инициативой о повышении зарплаты сотрудникам Смольного.

Фото: Pexels

Теги: superjob, вакансии, китайский язык, поиск работы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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