Беглов выступил с инициативой о повышении зарплаты сотрудникам Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил с 1 января 2023 года увеличить зарплаты за "особые условия работы" себе, чиновникам и депутатам ЗакСа. Законопроект направили накануне, 27 мая, на антикоррупционную экспертизу. Документ можно посмотреть на сайте правительства Северной столицы.
Инициатива представляет собой корректировку трех городских законов. Так, в первом, "О губернаторе Санкт-Петербурга", предлагается повысить ежемесячную надбавку градоначальнику с пяти окладов в действующей редакции до семи.
За особые условия, в которых трудятся депутаты ЗакСа и чиновники, им планируют повысить надбавку с четырех до шести окладов. В случае обновления закона "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга" государственным гражданским служащим поднимут зарплату с шести до восьми окладов.
Сначала документ изучит антикоррупционная экспертиза, законопроект будет направлен в парламент, который может проголосовать за или против принятия инициативы.
Ранее на PIter.tv: каждая десятая петербургская компания урежет зарплату сотрудникам.
Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
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