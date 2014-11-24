Беглов выступил с инициативой о повышении зарплаты сотрудникам Смольного

Сначала документ изучит антикоррупционная экспертиза.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил с 1 января 2023 года увеличить зарплаты за "особые условия работы" себе, чиновникам и депутатам ЗакСа. Законопроект направили накануне, 27 мая, на антикоррупционную экспертизу. Документ можно посмотреть на сайте правительства Северной столицы.

Инициатива представляет собой корректировку трех городских законов. Так, в первом, "О губернаторе Санкт-Петербурга", предлагается повысить ежемесячную надбавку градоначальнику с пяти окладов в действующей редакции до семи.

За особые условия, в которых трудятся депутаты ЗакСа и чиновники, им планируют повысить надбавку с четырех до шести окладов. В случае обновления закона "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга" государственным гражданским служащим поднимут зарплату с шести до восьми окладов.

Сначала документ изучит антикоррупционная экспертиза, законопроект будет направлен в парламент, который может проголосовать за или против принятия инициативы.

Ранее на PIter.tv: каждая десятая петербургская компания урежет зарплату сотрудникам.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов