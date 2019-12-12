Каждая десятая петербургская компания урежет зарплату сотрудникам

Прибавку получат сотрудники IT-сферы - 35% опрошенных компаний, представляющих это направление, заявили, что намерены поднять зарплату подчиненным.

До конца 2022 года около 14% петербургский компаний планируют снизить зарплату сотрудникам. Коснутся изменения работников строительной отрасли и торговли. Об этом сообщил аналитики hh.ru.

Объем выплат собираются урезать 16% торговых предприятий, еще 13% - представители отрасли сельского хозяйства. Около 35% петербургских компаний собираются оставить зарплату сотрудников прежней. Почти 29% работодателей и вовсе обещают поднять уровень денежного вознаграждения сотрудникам. Прибавку получат сотрудники IT-сферы - 35% опрошенных компаний, представляющих это направление, заявили, что намерены поднять зарплату подчиненным. Еще 22% респондентов затруднились ответить на вопросы по зарплате сотрудников.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге средняя зарплата в апреле составила 61 тыс. рублей.

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