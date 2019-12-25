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В Петербурге средняя зарплата в апреле составила 61 тыс. рублей
Сегодня, 11:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге средняя зарплата в апреле составила 61 тыс. рублей

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При этом в городе есть зарплаты от 300 тысяч рублей.

Аналитики hh.ru рассказали, каким специалистам в Петербурге готовы платить от 300 тысяч рублей и выше в месяц.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают в IT и строительной сфере. Также на высокую заработную плату могут рассчитывать сотрудники компаний-ретейлеров и финансовых организаций.

Например, руководитель группы продаж может получать до 300 тысяч рублей. Менеджеру по продаже новостроек бизнес и премиум класса предлагают зарплату до 500 тысяч рублей.

При этом, в целом, в апреле средняя зарплата в Петербурге составила более 61 тысячи рублей. 

В марте Смольный заявил, что средняя номинальная зарплата в Петербурге увеличилась до 76 тысяч рублей.

Фото: pexels

Теги: зарплата
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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